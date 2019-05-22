Европейская мечта Северной Македонии

Северная Македония не участвует в европейских выборах, но мечтает об этом. Игра-симуляция работы Европейского Совета проводится в университете "Матери Терезы" в Скопье. Студенты представляют государства-члены ЕС и обсуждают, почему Северная Македония должна начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Бужар Османи, вице-президент по евроинтеграции

"Единственный двигатель, единственная преобразующая сила, идея, связующая общество на Балканах - это европейская идея. Если ее убрать, то начнутся беспорядки и, я бы сказал, будет очень непредсказуемая ситуация в регионе. Это станет потерей как для Европы, так и для региона".

За предстоящими выборами в ЕС с большим интересом следят студенты, которые и организовали игру-симуляцию.

Дрин Алия, студент

"Мы ждем результатов европейских выборов и надеемся, что прогрессивные силы Европы победят, потому что переговоры нашей страны с Европейским Союзом зависят от этих выборов".

Арта Керими, студент

"Европейские выборы важны как для всей страны, так и для молодежи, потому что наше будущее зависит от результатов этих выборов".

Директор Института европейской политики согласна со студентами.

Симонида Касарска, директор института европейской политики

"Учитывая, что страна находится в подвешенном состоянии, в ожидании таких переговоров вот уже около десяти лет, для нас эти выборы – это критическая точка. Пан или пропал, как мы говорим. Видя огромный прорыв, который страна сделала в прошлом году, выборы важны для приближения к евроинтеграции, для начала переговоров о вступлении в ЕС".

Борьян Йовановский, Евроньюс

"Северная Македония далека от возможности участвовать в европейских выборах, но страна будет внимательно следить за их результатами, потому что это в значительной степени определит динамику, с которой государство исполнит свои европейские мечты".