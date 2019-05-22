Правое дело

В канун евровыборов британский журналист иракского происхождения Айман Оганна снял репортаж для Euronews в немецком Хемнице, ставшем форпостом ультраправой "Альтернативы для Германии". Партия триумфально вошла в Бундестаг и спешит заявить о себе на европейской арене.

_ Журналист рассказал о своих впечатлениях от поездки и о том, что не вошло в сюжет._

Euronews: "Айман, во время вашего визита в Хемнице не было бунтов, насилия, то есть ситуация далека от той что мы видели в августе прошлого года. Как вы думаете, все нормализовалось?"

Айман Оганна: "Не совсем. На улицах может быть, спокойнее, но все равно случается, что крайне правые в Хемнице проявляют себя достаточно бурно. Там растет количество преступлений на почве расовой ненависти - и в самом Хемнице, и в Саксонии в целом. А отдельные группы, например, ультрагруппа хемницкого футбольного клуба, имеют связи с неонацистами. И они еще смелее себя проявляют. Одновременно чувствуется, что многие жители устали от негативной репутации Хемница. Так что, думаю, будет справедливо заключить, что большинство людей там не являются сторонниками крайне правых".

Euronews: "Альтернатива для Германии, крайне правая партия, поддерживает или даже порой сотрудничает с экстремистскими неонацистскими группами?"

Айман Оганна: "Партию часто обвиняют в связях с неонацистами, что она категорически отрицает. Однако в последние три года она заметно набрала популярность - так же, как и ультраправые группировки. Изменилась и политическая риторика центристов: они больше говорят о национализме, о ксенофобии, все чаще звучит слово отечество - то, что до недавнего времени было практически под запретом. Я думаю, что центр потихоньку также дает крен вправо".

Euronews: "Но разве этого не происходит в других западных демократиях, в Восточной Европе?"

Айман Оганна: "Конечно. Это происходит по всей Европе, правые поднимают голову, но в Германии это особенно тревожно в Германии - из-за темных страниц ее истории, фашизма, из-за доминирующего положения на континенте".

Euronews: "Один из героев вашего репортажа рассуждает, что исторически быть немцев в Западной и Восточной Германии - это разные понятия. По его словам, гордиться тем, что ты немец, патриот, на востоке совершенно нормально. насколько верно говорить, что усиление правых и крайне правых особенно заметно в Восточной Германии?".

Айман Оганна: "Абсолютно верно. Опросы показывают, что "Альтернатива для Германии" и другие подобные партии боль получают больше поддержки на Востоке, чем на Западе. В экономическом отношении Восток традиционно был слабее. Я обнаружил там концепцию которая меня заинтриговала. Речь идет о кризисе мужественности... Да-да, после падения Берлинской стены Восточная Германия потеряла 10 процентов населения, две трети уехавших были женщины, они перебрались работать на Запад. Так вот, в восточной части страны осталось немало белых мужчин, не нашедших себе места в новой Германии и в прямом смысле слова обозлившихся".

Euronews: "Так у нас есть проблема с бешеным тестостероном в Восточной Германии?"

Айман Оганна: "Я не думаю, что все дело в этом, проблема глубже. Но это, вполне возможно, один их элементов общего пазла восточногерманского общества".

Euronews: "Женщины переезжали в Западную Германию, почему тогда мужчины не последовали их примеру?"

Айман Оганна: "Коммунистам многое удалось сделать для формирования обширной прослойки успешных, независимых женщин, которые зачастую были лучше образованы, чем мужчины, им было легче найти работу на западе".

Euronews: "Очень коротко, Айман. "Альтернатива для Германии" добьется успехов на европейских выборах?"

Айман Оганна: "Думаю, да. Но не будем забывать, что успех ждет не только их. В Хемнице меня поразило количество сторонников "зеленых" партий. Да, традиционный политический центр Германии видоизменяется, но выигрывают от этого не только крайне правые. "Зеленые", экопартии также получают поддержку".