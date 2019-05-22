Австралийцы спасают сумчатых

Кроличий бандикут или билби - это такой же пасхальный символ в Австралии, как кролик в Европе. Защитники природы обеспокоены, что одно из любимейших австралийских сумчатых может исчезнуть. Угроза в основном исходит от диких кошек и лис, которые снова появились в районе Национального парка Пиллига на границе Квинсленда и Нового Южного Уэльса. Сейчас ученые вместе с защитниками природы строят большие ограждения для защиты билби от крупных животных, но надеются, что однажды сумчатые будут выпущены на волю.