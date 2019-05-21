Курсанты справились с заданием

Курсанты Военно-морской академии США преодолели испытание, в котором им требовалось проявить изобретательность, настойчивость и способность к совместным действиям, покорив гранитный обелиск, облитый растительным маслом.

По традиции, берущей начало в 1962 году, по завершении первого года обучения курсантам нужно сформировать человеческую пирамиду и забросить фуражку на обелиск высотой 6,4 метра. В этом году с решением задачи курсанты справились за час, пять минут и пять секунд после старта. Самая длительная операция по забрасыванию фуражки на обелиск продолжалась более четырёх часов, это было в 1998 году.