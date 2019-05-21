СБ ООН заблокировал предложение РФ обсудить закон об украинском языке

Совбез ООН заблокировал предложение России обсудить принятый на Украине закон о языке. Против выступили Германия, Франция, США, Великобритания, Бельгия и Польша. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал этот закон нарушением Минских договоренностей:

"Любопытно было бы воспользоваться случаем и спросить у наших бельгийских коллег. Как бы вы восприняли ситуацию, если бы в Брюсселе по какой-то причине вдруг приняли решение о запрете использования в вашей стране французского или фламандского языка? И как среагировали бы на это в Париже или в Гааге? А как бы повели себя наши немецкие коллеги, если бы немецкий язык вдруг оказался вне закона в Швейцарии?"

По словам постпреда Германии Кристофа Хойсгена, Россия, выдвинув это предложение, "вновь пытается запугать Украину".

"Просьба России провести заседание по поводу закона о обеспечении функционировании украинского языка как государственного прозвучала в день инаугурации нового президента. И этому есть конкретное объяснение: цель России вновь заключается в проведении политики запугивания в отношении Украины".

Во время инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский несколько раз переходил на русский. И именно на русском он решил обратиться к жителям Крыма и Донбасса, что не понравилось лидеру Радикальной партии.

"За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они украинцы", - заявил Зеленский на русском языке.

Закон об украинском языке был принят Радой месяц назад, на следующий день после того, как Владимир Путин упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Согласно закону, украинский язык в обязательном порядке должен использоваться в госорганах, в больницах, в учреждениях искусства и образования и в СМИ.