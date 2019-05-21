Предвыборное путешествие: мнение бременских избирателей

Корреспонденты Euronews, совершающие предвыборную поездку по городам и странам ЕС, побывали в Бремене, на северо-востоке Германии. Красный диван, как обычно, установили на центральной городской площади. Здесь было предоставлено слово избирателям – как тем, кто намерен проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент, так и тем, кто голосовать не собирается...

– Позиции правых популистов повсюду очень сильны. Всё же надеюсь, что им не достанется слишком много голосов. Но ситуация выглядит весьма тревожно.

– На самом деле, я сам беженец, поэтому не могу голосовать. Но если бы у меня была такая возможность, то обязательно проголосовал бы, чтобы выразить свои взгляды.

– Я бы, конечно, проголосовал, но плохо представляю, какие идеи у всех этих политических партий и чем они занимаются.

– Я не знала, что могу голосовать на европейских выборах, потому что вообще-то я не из Бремена.

– Я считаю, что Евросоюз – дело хорошее, а все эти сторонники выхода из ЕС в некоторых странах, их идеи о том, что каждая страна идёт своим путём – ничего хорошего.

– Отчасти, каждая страна должна заниматься своими делами, это само собой, но нам нужна общая граница, и тогда мы сможем быстрее работать сообща над проблемами, которые нам требуется решить.

– Права человека, здравый смысл, ответственность, правда, честность... это именно то, что мне интересно.

– Я пока по возрасту не могу голосовать, не хватает нескольких месяцев, но если бы могла, проголосовал бы за то, чтобы остаться в ЕС.