Умер трехкратный победитель "Формулы 1" Ники Лауда

Умер трехкратный победитель "Формулы 1", бывший гонщик Ferrari Ники Лауда. Ему было 70 лет. "С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш любимый Ники мирно скончался в понедельник в окружении родных", - говорится в заявлении семьи.

В июле прошлого года Лауда был госпитализирован с подозрением на грипп. Заболевание переросло в тяжелую пневмонию, а позже медики поняли, что спортсмену нужна срочная пересадка легких. В начале августа бывшему гонщику была сделана операция.

Лауда трижды становился чемпионом "Формулы-1". На его счету - 25 побед на этапах Гран-при. За всю карьеру австриец более 50 раз поднимался на подиум. Поворотным моментом в жизни Лауды стал этап Гран-при Германии 1976 года. Австриец попал в страшную аварию на трассе "Нюрбургринг": болид вылетел с трассы и загорелся. Выбраться из машины Лауде помогли другие гонщики. Спортсмен получил многочисленные ожоги. Врачи сомневались, что Лауда выживет, но вопреки всем прогнозам уже через полтора месяца он вернулся на трассу. О завершении карьеры австриец объявил только в 1985 году.

Больше 30 лет Лауда руководил собственной авиакомпанией, которая прекратила существование в 2013 году. Последние семь лет он занимал пост председателя наблюдательного совета команды Mercedez.