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Умер трехкратный победитель "Формулы 1" Ники Лауда

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 Марика Димитриади 
Умер трехкратный победитель "Формулы 1" Ники Лауда
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Reuters
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Умер трехкратный победитель "Формулы 1", бывший гонщик Ferrari Ники Лауда. Ему было 70 лет. "С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш любимый Ники мирно скончался в понедельник в окружении родных", - говорится в заявлении семьи.

В июле прошлого года Лауда был госпитализирован с подозрением на грипп. Заболевание переросло в тяжелую пневмонию, а позже медики поняли, что спортсмену нужна срочная пересадка легких. В начале августа бывшему гонщику была сделана операция.

Лауда трижды становился чемпионом "Формулы-1". На его счету - 25 побед на этапах Гран-при. За всю карьеру австриец более 50 раз поднимался на подиум. Поворотным моментом в жизни Лауды стал этап Гран-при Германии 1976 года. Австриец попал в страшную аварию на трассе "Нюрбургринг": болид вылетел с трассы и загорелся. Выбраться из машины Лауде помогли другие гонщики. Спортсмен получил многочисленные ожоги. Врачи сомневались, что Лауда выживет, но вопреки всем прогнозам уже через полтора месяца он вернулся на трассу. О завершении карьеры австриец объявил только в 1985 году.

Больше 30 лет Лауда руководил собственной авиакомпанией, которая прекратила существование в 2013 году. Последние семь лет он занимал пост председателя наблюдательного совета команды Mercedez.

Reuters

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