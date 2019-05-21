Хемниц, символ крайне правых

В августе прошлого года разгневанные немцы, протестовавшие против убийства местного жителя, предположительно, двумя просителями убежища, превратили восточногерманский город Хемниц в символ недавно утвердивших свои позиции ультраправых Германии.

Одна из основных крайне правых немецких партий - "Альтернатива для Германии". В преддверии европейских выборов корреспондент телеканала "Евроньюс" побывал на митинге АдГ в Хемнице, прошедшем в рамках кампании, основанной на антииммиграционной платформе, которую поддерживают сторонники партии.

"Именно такой сброд, выброшеный из своих стран, приезжает сюда. И эти паразиты живут и пируют за мой счет", - говорит этот сторонник партии "Альтернатива для Германии".

Айман Оганна, Euronews: "Как и большинство городов Германии, Хемниц разделен. И "Альтернатива для Германии" - не единственная партия, которая сегодня проводит манифестацию. Мы находимся рядом с группой либеральных и левых активистов, которые вышли на улицы, чтобы противостоять AдГ".

Не только крайне правые в Германии набирают силу в последнее время. Другие партии, такие как Зеленые, также становятся все смелее и сильнее.

Вопрос: "Как вы относитесь к росту популярности в вашем городе националистических партий, таких как АдГ?"

"Я не совсем уверен в их росте. Я думаю, что они всегда здесь присутствовали. Но теперь они стали более уверенными. И, да, они утверждают, что контролируют город, но это ложь", - говорит этот молодой человек.

Растущий гнев в отношении мигрантов в Хемнице порой оборачивается насилием. Мы встретились с Масудом Хашеми, политическим беженцем из Ирана. Он владеет здесь персидским рестораном. В октябре прошлого года Масуд вынужден был закрыть его после того как три человека, одетых в черное, напали на заведение.

Масуд Хашеми, владелец ресторана: "Один мужчина прокричал приветствие: "Хайль Гитлер!", очень громко крикнул. После этого он сразу начал все громить. Он бросил чайник мне в лицо и разбил мне голову. У меня началось сильное кровотечение".

Теперь у Хемница репутация крайне правого города. Но, проведя здесь некоторое время, нашему корреспонденту стало понятно, что в Хемнице ультраправые также вызывают и широкое сопротивление и возмущение. Вопрос в том, кто окажется сильнее на предстоящих европейских выборах?