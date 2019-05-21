В Мюнстере отказались от слова "беженец"

Корреспонденты Euronews прибыли в Мюнстер, который является велосипедной столицей Германии.

"В этом городе все ездят на велосипедах, но мы здесь оказались не поэтому, - говорит Йона Каллгрен. - Мы здесь, чтобы понять систему приема мигрантов, которую Германия хотела бы внедрить в ЕС. В Мюнстере, как рассказали нам местные жители, система квот работает. Прибывающие распределяются по всей стране: их много в этом немецком городе, как и в любом другом".

Сегодня мы хотим познакомиться с членами организации, которая делает все для того, чтобы новички освоились в немецком обществе, - продолжает Мэбн Макмахон.

Мебн: - Что здесь сегодня за мероприятие?

Салах Альхалаф, мигрант из Сирии: Мы организуем совместный просмотр фильма в кинотеатре, и делаем это уже более трех лет. Наша цель состоит в том, чтобы немцы, сирийцы и беженцы из других стран лучше узнали друг друга.

Йона Каллгрен, корреспондент Euronews: - Как показывает кампания по выборам в Европарламент, некоторые партии, такие как "Aльтернатива для Германии", настроены явно враждебно по отношению к беженцам. Ощущаете ли вы это?

Салах Альхалаф, мигрант из Сирии: - Мы следим за ходом предвыборной кампании с самого начала. Нам очень интересно, кто победит. Потому что нас это непосредственно касается. В нынешней ситуации те, кто победят, окажут большое влияние на судьбу беженцев в Германии.

Нора Мейер, основатель организации "Кино для мигрантов": - Я никогда не принимала термин "миграционный кризис". Эти люди приехали в Германию, потому что им нужна была помощь. В нашем проекте мы перестали использовать слово "беженцы" уже больше года. Для нас все жители Мюнстера, родившиеся здесь или приехавшие издалека, работают рука об руку над тем, чтобы сделать жизнь лучше.