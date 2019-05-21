Мадуро - за досрочные выборы парламента

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к оппозиции, контролирующей Национальную ассамблею – парламент страны, – с предложением провести досрочные парламентские выборы для урегулирования политического кризиса в стране. Заявление было сделано на митинге, по случаю первой годовщины переизбрания Мадуро на президентский пост.

Мы проведём выборы, в результате чего легитимность получит единственный орган, у которого последние пять лет не было легитимности. Перенесём на более раннее время выборы в Национальное собрание, чтобы узнать кого поддерживает народ, кто получит голоса, кто победит Николас Мадуро Президент Венесуэлы

Нынешний состав Национальной ассамблеи был избран в декабре 2015 г. Очередные выборы должны пройти в конце 2020 г.

В 2017 г. в Венесуэле была избрана Учредительная ассамблея. Оппозиция бойкотировала выборы в этот орган и отказалась признать его полномочия. Но исполнительная власть считает именно его легитимным носителем законодательной власти.

«Национальная учредительная ассамблея это полномочный представительный орган нации и несомненный символ демократической и суверенной воли народа, и он продолжит действовать как минимум до 31 декабря 2020 г.» – заявил председатель Учредительной ассамблеи Диосдадо Кабельо.

Накануне один из лидеров оппозиции, Карлос Веккио, которого США признают послом председателя Национального собрания и самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, встретился с представителями Пентагона для обсуждения возможной американской военной интервенции.