Герцогиня-садовод: супруга принца Уильяма показала свой сад

"Назад к природе" – так называется сад, который придумала и создала герцогиня Кембриджская Кейт. Свою работу супруга принца Уильяма представила на открытии цветочного шоу в лондонском районе Челси.

Перед открытием в саду побывала королева Великобритании Елизавета II. Экскурсию ей провели внук принц Уильям и сама Кейт.

Yui Mok/Pool

За день до официального открытия герцогиня прогулялась по саду с группой школьников. Им Кейт показала свой домик на дереве.

Matt Porteous/PA Wire/Handout via REUTERS

Matt Porteous/PA Wire/Handout via REUTERS

В саду успели поиграть и дети герцогини: принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта. Весь последний месяц они помогали матери собирать листья, ветки и мох для оформления сада.

Модель позирует на цветочном шоу EUTERS/Toby Melville

REUTERS/Toby Melville

REUTERS/Toby Melville

REUTERS/Toby Melville