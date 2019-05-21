Европейцы в химопасности

Крупнейшие европейских компаний нарушают регламент ЕС в области химической безопасности REACH. В производстве косметики, лекарств, продуктов питания и даже игрушек незаконно используют миллионы тонн веществ без предварительных проверок.

Дибутилфталат, метилацетат, трихлорэтилен - всего в списке 940 наименований. По данным контролирующих органов ЕС, в опасности не только работники производств, но и простые граждане. Среди возможных последствий контакта с запрещенными веществами развитие бесплодия и раковых заболеваний.

Европейское агентство по химикатам отказалось раскрывать информацию, о каких компаниях идет речь. По данным Союза охраны окружающей среды и природы Германии, их как минимум 645. Это, в частности, крупнейший в мире химический концерн BASF, лидер мирового рынка парфюмерии L’Oréal и нефтяная компания Exxon Mobil.