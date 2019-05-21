Перевернутая достопримечательность Брайтона

На набережной Брайтона - города на юге Англии - появилась необычная достопримечательность. В этом уютном, покрашенном лазурной краской домике все ладно и все на месте, вот только в землю он упирается гребнем крыши, а у небо смотрит его фундамент. Идея сотворить этот бесценный источник смешных фотографий, которые так популярны в социальных сетях, пришла Тому Дирсу - генеральному директору Upside Down House UK Ltd. "Мы хотим, чтобы было максимально реалистично, - говорит он, - как будто вы просто пришли в гости". Посетители особенно любят фотографироваться, стоя на потолке, держа мебель вверх тормашками, глядя в окно, многие демонстрируют чудеса фантазии.

Всего у компании четыре перевернутых дома: первый был построен в конце 2018-го в Борнмуте, затем оригинальные достопримечательности появились в Лейксайде, графствах Эссекс и Дорсет. На официальном сайте компании говорится, что для Рождества предусмотрена смена декораций: появляются "сугробы, перевернутые олени и красочные огни".