Дети-гонщики на беговелах

В Китае 240 юных гонщиков приняли участие в соревнованиях на беспедальных велосипедах. Состязания состоялись в городе Чунцин в центральной части страны. Некоторые дети дополнили свою экипировку любимыми мягкими игрушками, выбранными в качестве талисманов на удачу. Родители и организаторы говорят, что гонки на беговелах помогают детям развивать моторную координацию и способности к занятию спортом. В соревнованиях могут принимать участие даже двухлетние малыши. Впервые такие гонки прошли в Чунцине в 2017 году.