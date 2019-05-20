Пчёлы – это не только мёд

20 мая пчеловоды всего мира отмечают уже второй год подряд свой профессиональный праздник – всемирный день пчёл.

Босниец Осман Хашимович занимается пчеловодством уже почти 20 лет. По его словам, в последние годы он столкнулся с проблемой снижения производительности своих пчёл. Он связывает это с загрязнением окружающей среды.

«Пчёлы чрезвычайно важны для человечества, потому что они играют ключевую роль в поддержании жизненного цикла растений, – напоминает Хашимович. – Но они сталкиваются с многочисленными проблемами: загрязнением, изменением климата и самое главное – неумелыми пчеловодами».

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, около 16 % животных-опылителей, главным образом насекомых, могут исчезнуть в ближайшее время из-за разрушения их среды обитания. Это несёт серьёзную угрозу для урожайности сельскохозяйственных растений.

«Каждая третья ложка еды, потребляемой людьми, напрямую или косвенно зависит от пчёл, – говорит другой боснийский пчеловод, Мехмед Смайлович. – Каждая третья. И я не говорю только о мёде, так как главная задача и миссия пчёл – это опыление сельскохозяйственных культур. А от него зависит продолжительность жизни растений, их разнообразие, а значит и благоприятные условия жизни на Земле. Мы все зависим от пчёл».

По подсчётам экспертов ООН, ежегодно в мире от опыления животными зависит производство продовольствия на сумму до 577 млрд долларов США.