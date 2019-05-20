Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Одним из его первых решений стал роспуск Рады. Зеленский заявил, что "украинцы должны стать исландцами в футболе и израильтянами в обороне. И первой задачей должно быть прекращение войны в Донбассе". По словам Зеленского, не украинцы начали эту войну, но именно они должны эту войну закончить.

"Мы готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных", - заявил новый глава государства.

Лидер Радикальной партии упрекнул Зеленского в том, что он несколько раз переходил на русский. На это новый президент ответил, что Олег Ляшко продолжает "делить людей".

"И Крым, и Донбасс - это украинская земля, где мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное - людей. И сегодня мы должны - я уверен, они нас слышат - возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они украинцы", - добавил Зеленский.

REUTERS/Gleb Garanich

На церемонии собрались все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича.

Раньше я делал все, чтобы веселить украинцев. В ближайшие пять лет я буду делать все, чтобы украинцы не плакали Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты в кабинетах. "Вместо этого лучше повесьте фотографии своих детей и перед принятием каждого решения смотрите им в глаза", - заявил новый президент Украины.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали более 73% избирателей, а его оппонента, уже бывшего президента Петра Порошенко - немногим менее 25%.