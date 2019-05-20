Европарламент в Страсбурге: деньги на ветер?

Euronews опросил кандидатов на высшую должность в ЕС с целью получить ответ на простой вопрос: является ли пустой тратой денег ежемесячные переезды депутатов Европарламента из Брюсселя в Страсбург?

Большинство из тех, кто собирается баллотировался на пост председателя Европейской комиссии, были единодушны: да, это пустая трата денег. Как подсчитали аудиторы, ежемесячный перенос заседаний Европарламента из Бельгии во Францию стоит не менее 114 млн. евро в год.

Euronews взял интервью у Франса Тиммерманса, Виолеты Томич, Ска Келлер, Яна Захрадила и Ги Верхофстадта, - все они метят на место Жан-Клода Юнкера после европейских выборов в конце мая.

Единственным человеком, с которым нам не удалось побеседовать, - Манфред Вебер из Европейской народной партии. Его позицию по этому поводу на наш запрос представил его предвыборный штаб. По мнению Вебера, Страсбург - это не пустая трата денег, но скорее "символ примирения между Францией и Германией, символ мира после многих десятилетий войн".

Стоимость инфраструктуры и расходы на транспорт

Европейский треугольник Парламента ЕС: Страсбург, Брюссель и Люксембург - был создан, по мнению экспертов, чтобы гарантировать баланс сил среди первоначальных членов Евросоюза, которых в 1950-х годах было всего 6.

Сегодня в бюджет, связанный с ежемесячными переездами парламента, входят расходы на транспорт для тысяч чиновников Европарламента, политических групп, помощников парламентариев и внештатных устных переводчиков-синхронистов, а также расходы на перевозку тонн бумажных документов между двумя "европейскими столицами".

В резолюции по бюджету Европарламента от марта этого года отмечается, что значительным также является воздействие на экологию: "от 11.000 до 19.000 тонн выбросов CO₂ в год". Это сопоставимо с движением по дорогам от 2000 до 4000 легковых автомобилей в течение целого года.

По данным аудита, проведенного в 2014 году Европейской счетной палатой, списание со счетов зданий парламента в Страсбурге в случае переезда (в Брюссель) позволит единоразово сэкономить не менее 616,1 млн. евро и ещё по 113,8 млн. евро в год.

Переезд бюро, расположенных в Люксембурге, по оценкам аудиторов (сделанным в 2014 году), приведёт к экономии 13,4 млн евро в год. Но больше всего критики вызывает ежемесячная необходимость переезда Европарламента из Брюсселя в Страсбург. И это несмотря на то, что размер экономии составляет менее ¹/₁₀% от ежегодного бюджета Евросоюза.

Что стоит на пути перемен?

Расположение "тандема" штаб-квартир ЕС определяется европейским договором от 1992 года. Для того, чтобы избавиться от необходимости поездок в Страсбург, Европарламенту потребуется единодушная поддержка этой идеи со стороны всех государств-членов ЕС.

Пресс-секретарь Манфреда Вебера, кандидата на высшую должность в ЕС от Единой народной партии, в письменном сообщении пояснил Euronews: "На данный момент эта тема не является предметом обсуждения, поскольку европейский договор всё чётко определяет".

"Самым большим препятствием остаётся французское правительство, - говорит Камино Мортера-Мартинес, старшая научная сотрудница Центра европейских реформ по вопросам правосудия и внутренних дел ЕС.

И в самом деле, Натали Луазо, которая возглавляет европейский избирательный список сторонников президента Франции Макрона, опубликовала петицию о сохранении штаб-квартиры парламента в Страсбурге.

"Если вы хотите, чтобы французы поменяли свою позицию, за это придётся заплатить... Во Франции должен быть консенсус по поводу отказа [от Страсбурга], но его во Франции нет", - прокомментировал Франс Тиммерманс в интервью Euronews. Он также напомнил, что Франция до сих пор не соглашалась на компенсацию в какой-либо форме.

Вместе с тем он отметил, что Бельгия была бы выразителем точно такой же позиции, если ситуацию изменить на противоположную, предложив Европарламенту полностью переехать в Страсбург.

Страсбург - европейский город

Исторически Страсбург - это символ франко-германского примирения, но по мере роста Евросоюза это значение города уже не столь важно для новых государств-членов ЕС. Помимо Европарламента в Страсбурге расположена штаб-квартира крупнейшего франко-германского медиа-проекта, ТВ-канала Arte ("Артэ"). Нельзя забывать и организацию, ставшую прообразом Евросоюза, - Совет Европы, несколько зданий которого также расположены в Европейском квартале Страсбурга.

"Страсбург - это один из главных символов Европейского Союза. Этот город веками был то французским, то немецким, и за эти годы было выработано немало компромиссов", - говорит Камино Мортера-Мартинес. Страсбург, в её понимании, это своего рода "чашка Петри европейской интеграции".

Но ежемесячные поездки между Брюсселем и Страсбургом многим представляются неэффективными: фактически, это символ расточительности Евросоюза.

В бюджете Европейского парламента на 2019 и 2020 годы эту проблема упоминается, звучит даже призыв к созданию "дорожной карты на пути к единой штаб-квартире". Но эксперты не ожидают каких-либо изменений.

"Мне не кажется, что у лидеров ЕС есть намерения вновь открыть этот вопрос", - говорит Мортера-Мартинес. Если бы это было приоритетной задачей, то "уже был бы создан график переезда, способ и план, «дорожная карта» для продвижения к этой цели. Но ничего этого нет".