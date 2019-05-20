Предвыборное путешествие: квартирный вопрос в Берлине

Последний пункт предвыборной поездки наших корреспондентов по Европейскому союзу – столица Германии Берлин, куда они направились из польского города Познань.

Всё ближе пункт назначения, и на горизонте вырастают подъёмные краны. Здесь активно идёт строительство – спрос на жильё вырос, и, как и во многих городах ЕС, остро встал вопрос с арендной платой, которая удвоилась за последнее десятилетие. Кризис настолько обострился, что местные политики рассматривают радикальные меры – введение максимальной арендной платы, которую нельзя будет изменять в течение пяти лет, а также ограничение числа объектов недвижимости, которые можно иметь в собственности.

Красный диван Euronews установлен в центре Берлина на Александерплац, откуда жители города смогли поделиться своим мнением:

– Крайне сложно найти жильё. Цены очень высокие. Если вас заинтересовала какая-то квартира или дом, то можете не сомневаться – сотни других людей тоже хотели бы там поселиться. Я застряла в своей квартире – невозможно переехать.

– Да, жильё сильно вздорожало, особенно квартиры после ремонта. Мы за свою четырёхкомнатную платили совсем немного, но несколько лет назад в ней сделали ремонт, и теперь каждый месяц приходится платить на 200 евро больше. Многим это просто не по карману.

– Я три года искала квартиру в Берлине, целых три года! Но так и не нашла. У меня неполный рабочий день, но при этом – две работы, и мне не найти квартиру, на которую хватало бы денег. Поэтому приходится снимать квартиру вместе с другими людьми, чтобы иметь крышу над головой, а не оказаться на улице, и в этом нет ничего хорошего.

Винсент МакАвини, корреспондент Euronews:

– Это знаменитая East Side Gallery, остатки знаменитой Берлинской стены. Но здесь недавно произошло событие, вызвавшее недовольство местных жителей, не так ли?

Джессика Сальц, журналист:

– Да, часть стены разрушили, и на так называемой полосе смерти – где люди гибли, пытаясь перебраться на другую сторону – стали строить фешенебельный многоквартирный дом. Но в конце прошлого года городские власти решили положить этому конец. Больше стену сносить не будут, теперь она объявлена официальным мемориалом.

– То есть, часть стены снесли, чтобы построить новый дом с роскошными квартирами, которые сейчас тут повсюду рекламируются. И как к этому отнеслись местные жители, какие возникли проблемы?

– Это всё восприняли очень плохо, но подобные проблемы возникают сейчас по всему городу. То есть, Берлин сильно изменился после воссоединения, но именно в последние годы этот процесс особенно ускорился. Сюда, как магнитом, тянет людей со всего мира, которые хотят здесь жить и работать, поэтому в недвижимость потекли инвестиции. Но люди, которые жили здесь много лет, видят, что их зарплата не растёт так же быстро, как стоимость жизни, и им выставляют такие счета за жильё, которое они не в состоянии оплатить.

Помимо этого, застройщики скупают дома и вынуждают жильцов съезжать, чтобы затем сделать в квартирах ремонт. Именно такого развития событий стремится не допустить Катрин Анхольд и её соседи по дому.

Винсент МакАвини, корреспондент Euronews:

Сколько уже времени вы здесь живёте, и что сейчас происходит?

Катрин Анхольд:

– Я переехала сюда два года назад, а мой парень живёт здесь уже 8 лет. Большинство наших соседей живут здесь кто 15 лет, а кто даже больше. И весь сад вокруг дома – дело рук, в основном, жильцов дома, раньше здесь был пустырь.

– Здесь вокруг по всему району много подъёмных кранов, строится много новых зданий, и даже часть Берлинской стены снесли, чтобы освободить место для нового большого дома. Как вы относитесь к тому, что происходит с городом?

– Полагаю, что во многом это всё в порядке вещей, и кое-что меняется к лучшему. То есть, изменения – это, наверно, естественный процесс, но, думаю, важно понимать, что некоторые перемены столь экстремальны, что вынуждают людей покидать город. И мы оказываемся в покинутых пустых пространствах, где туристам неплохо провести выходные, но жить там так дорого, что люди просто не могут себе этого позволить.

– Как вы считаете, какие меры нужны на уровне правительства страны и ЕС, чтобы помочь людям иметь жильё?

– Полагаю, что какие-то действия необходимы, потому что дома стали объектами спекуляций и больше не рассматриваются как место, где живут люди, а нам нужно именно место для жизни.

Индира Монро живёт здесь со своей семьёй более 10 лет. Для них стало ударом известие о том, что им, возможно, придётся съезжать.

Винсент МакАвини, корреспондент Euronews:

– Как по-вашему, должны ли власти и ЕС принимать дополнительные меры, чтобы помочь людям остаться в своих домах?

Индира Монро:

– Да, конечно. Это нездоровая ситуация, ведь, на мой взгляд, именно благодаря таким людям, как мы, этот район Берлина стал таким, как сейчас. Например, у меня здесь мастерская, некоторые держат кафе, рестораны, что и придаёт шарм всему району. Но нам всем придётся уехать. Становится невозможно оплачивать здесь аренду. Арендная плата взлетает порой так стремительно, что вашей зарплате за ней просто не угнаться.

Жители дома объединились и намерены протестовать. Они также координируют усилия с другими берлинцами, столкнувшимися с подобной проблемой. Но такая ситуация наблюдается и во многих других городах Евросоюза.