В Москве прошел велофестиваль

Велосипеды, самокаты и даже унициклы?. В воскресенье более 40 тысяч человек приняли участие в московском велофестивале. Утром с проспекта Сахарова стартовала любительская гонка. Она собрала спортсменов из 50 стран в том числе из Германии, Испании, ОАЭ. Позже по Садовому кольцу мог прокатиться любой желающий. Фестиваль проводится при поддержке московского Департамента транспорта оператором столичного городского проката велосипедов "Велобайк". Велофестиваль - новый формат городского праздника, объединяющего спорт, культуру и активный образ жизни.