Мария Бутина просит денег

"Русские не сдаются!" Мария Бутина, которую американскую власти обвиняют в преступном сговоре с целью работы иноагентом без регистрации в Минюсте США, записала видеообращения, находясь в распределительном центре в штате Оклахома. Россиянка попросила о финансовой помощи, которая ей необходима для оплаты услуг адвокатов, подавших апелляцию на приговор. По словам отца Бутиной, у россиянки перед юристами многомиллионный долг.

"Я могу записать видеосообщение прежде всего со словами благодарности всем тем, кто поддерживает меня в течение этих долгих 10 месяцев и следит за моей ситуацией. Я также хотела бы обратиться к вам за поддержкой, финансовой поддержкой", - заявила Бутина.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что министерств постарается сделать все возможное, чтобы помочь Бутиной найти деньги. Но при этом Захарова напомнила, что сам МИД работу адвокатов не оплачивает.

В конце апреля Бутина была приговорена к полутора годам тюрьмы и последующей депортации. На свободу она должна выйти уже в начале ноября.

Россиянка была арестована в Вашингтоне прошлым летом по обвинению в подрывной деятельности под руководством Москвы и попытке внедрить агентов в организации, имеющие политическое влияние. В декабре в надежде на смягчение приговора Бутина признала вину по одной статье - о сговоре с российским чиновником с целью нарушения законов об иностранных аген тах.