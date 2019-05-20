Кризис в Австрии: борьба за Кикля

Скандал вокруг публикации немецкими СМИ видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера Австрии и экс-лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, выходит но новый виток. Наблюдатели задаются вопросом, доработает ли кабинет в полном составе до досрочных выборов? Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц настаивает на отставке главы МВД Херберта Кикля, члена АПС.

"Решение министра внутренних дел назначить на пост государственного секретаря по вопросам общественной безопасности спорную фигуру Питера Голдгрубера, говорит о том, что в ведомстве не особо беспокоятся о действиях на фоне разразившегося скандала", - отметил, в частности Курц.

Ранее в крайне правой АПС заявляли, что ее министры досрочно выйдут из правительства, если Курц отправит в отставку Кикля. Ни того, ни другого пока не произошло. Сам Кикль обрушился с критикой на Курца и Австрийскую народную партию: "Когда в 2011 году дошло до расследований и судебных разбирательств по делу о коррупции в отношении высокопоставленных политиков АНП, таких как Эрнст Штрассер (экс-глава МВД), и министерство юстиции, и министерство внутренних дел оказались в жестких руках АНП. И я порой задаюсь вопросом, как так случилось, что федеральный канцлер Австрии, или его советники, довели ранее безупречных госслужащих до того, что те стали злоупотреблять своим положением".

Причиной политического скандала стало это видео. На кадрах, снятой скрытой камерой, в июле 2017 года на Ибице, Хайнц Штрахе обещал русскоговорящей женщине госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС. Штрахе утверждает, что это грязная кампания по дезинформации со стороны его политических соперников