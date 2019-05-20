Остров Самос: беженцы учат беженцев

Захватывающие дух пейзажи принесли известность греческому острову Самос. Его близость к турецкому побережью определила его судьбу в последние годы: Самос стал одной из опорных точек для мигрантов здесь, на северных Эгейских островах.

Лагерь рассчитан рассчитан на 650 человек, в действительности в нем и вокруг обитают до 4 тысяч. Наш корреспондент Валери Горья побывала в лагере, ее полный репортаж вы можете посмотреть здесь. В него не вошла история Сары, беженки из Уганды.

... Мать троих детей, в прошлом преподаватель политологии в университете, Сара бежала в Грецию от преследований за участие в гражданских акциях. Она живет в лагере 8 месяцев. Женщина согласилась показать свое жилище журналистам: жилище - это крошечная палатка, в которой, с гордостью отмечает женщина, "есть окно и вентиляция". "У нас тут кругом горы мусора, бегают крысы, продукты приходится подвешивать к потолку", - отметила она.

Быт беженцев предельно лаконичен: ведро на ночь вместо туалета (из палатки ночью выходить опасно), ящик, который служит столом, спальный мешок, едва ли не главная ценность Сары. Она запирает палатку на ключ, надеясь оградить имущество от воров: "Мы тут их называем Али-Баба".

Во время прогулки по лагерю Сара показывает Vip-зону: укрепленные палатки, напоминающие крошечные домики, внутри устланы коврами. Привилегированным участком управляет беженец Сандей, Сара называет его "старшим архитектором".

Женщина признается, что живет верой в лучшее: "Да, мы беженцы, но у нас есть мечта, надежда, цель Мы не всегда будем скитальцами, однажды дела пойдут на лад". Ее дети остались в Уганде, Сара мечтает забрать их в Европу.

"Держаться на плаву" женщине, по ее признанию, помогает волонтерская работа в небольшом социо-культурном центре, открытом в лагере благотворительной организацией. Люди приходят сюда пообщаться, сыграть в шахматы... Сара дает в центре уроки английского.

"Для меня очень важна эта работа", - отмечает женщина. - Не только для моей самооценки, но и для моей карьеры. Преподавание помогает держаться на плаву. Мне приятно осознавать, что и здесь люди хотят учиться, стать лучше. Жизнь в джунглях - это жизнь в джунглях. Но здесь, на уроке, мы чувствуем себя немного иначе. Мы чувствуем себя людьми, чувствуем сопричастность. И у нас есть желание жить, совершенствоваться".