Ливия: под ударом - беженцы

Когда к людям в дом приходит война, они пытаются спастись бегством, что не всегда им удаётся. Эта любительская видеозапись сделана в ливийском центре, где содержатся под стражей мигранты и беженцы. В конце апреля они подверглись нападению со стороны, предположительно, бойцов национальной армии Ливии, которые ведут наступление на Триполи в отрядах маршала Халифы Хафтара. Мунир и его 7-летний сын видели всё своими глазами.

– Сюда пришли люди с оружием, – рассказывает Мунир, – хотели забрать у нас мобильные телефоны и деньги. Мы были разделены на три группы. У тех, кто был в первой комнате, забрали деньги с телефонами. Во второй комнате молилась группа христиан со священником, туда ворвались вооружённые люди и сказали им прекратить. Те отказались. Тогда по ним принялись стрелять. Человек восемнадцать или двадцать были ранены, все стали кричать. А потом по людям открыли стрельбу из автоматов».

Семь человек, как утверждается, были убиты, десятки получили ранения. По разным оценкам, в Ливии действуют около 20 центров, где содержатся в заключении мигранты и беженцы, пойманные при попытке нелегально отправиться в Европу. По меньшей мере пять подобных центров расположены вблизи Триполи, и начиная с 4 апреля они неоднократно оказывались в зоне боевых действий. Ливийские власти предоставили доступ в эти центры журналистам Euronews, чтобы те увидели, в каких условиях там содержатся мужчины, женщины и дети. Гуманитарные организации говорят об очень тяжёлой ситуации.

– Эти центры не предназначались для размещения людей, – поясняет глава ливийской миссии организации «Врачи без границ». – Под них приспособили склады, где теперь не товары хранятся, а содержатся люди. Иногда мы называем эти центры ангарами, поскольку это большие вытянутые помещения без перегородок, куда согнаны и где заперты сотни людей. Им приходится спать на бетонных полах на очень тонких матрасах, и у них крайне ограничен доступ к внешнему миру.

Пережив нападение, Мунир и его семья смогли бежать из центра, и нашли убежище в этой школе в центре Триполи. Но они совершенно не представляют, что с ними будет дальше.

– Я не могу выбирать, но отправился бы отсюда в любую страну, куда меня приняли бы, – говорит Мунир. – В безопасную страну, где мои дети смогут получить образование. У меня одна цель – попасть в безопасную страну, где я мог бы свободно говорить и выражать своё мнение. Но если бы мог выбирать, то поехал бы в Соединённые Штаты, Канаду или Англию. Если бы от меня зависело, то уехал бы в Канаду.

Но отъезд в Канаду – не более, чем мечта. Когда завершатся бои за Триполи, в этой школе продолжатся занятия, и тогда Мунир и его семья, скорее всего, снова окажутся в центре содержания, где их ждут прежние тяжёлый условия.