Канны за гендерное равноправие

Пока каннские красные ковровые дорожки замерли в ожидании новых звезд и зрителей, на городском пляже уже вовсю работает знаменитый кинорынок Marché du Film. Хозяева одного из павильонов - представители программы ЕС Creative Europe Media. В рамках 72-го Каннского кинофестиваля покажут 20 лент, снятых при ее поддержке. Треть из них борются за главный приз – "Золотую пальмовую ветвь". В частности, научно-фантастическая драма о генетически модифицированном цветке "Маленький Джо" австрийского режиссера Джессики Хаузнер. В этом году в павильоне речь идет о гендерном равноправии в киноиндустрии.

"Конечно, многое еще нужно сделать в этом направлении. Нужны данные, которые свидетельствуют о неравенстве в кинематографе", - говорит глава MEDIA Unit Люсия Рекальде.

На Берлинале автобиографическая лента Kapлы Cимон о сироте "Лето 93-го" получила пpeмию в нoминaции "лучший дeбют". Иcпaнcкий peжиccep сняла ее во многом благодаря поддержке программы ЕС.

"Это своеобразный знак качества, который помогает добиться и финансирования национальных фондов. Фонды понимают, что если уже в MEDIA оценили проект, значит, он действительно хорош", - отмечает режиссер Карла Симон.

Для видеосервисов на территории стран-членов ЕС в скором времени будет введена квота в 30% на европейский контент.

"Квота на европейское кино очень важна. У фильма появляется шанс быть созданным, у зрителя - его увидеть", - продолжает Симон.

"Сегодня у стриминговых сервисов Netflix и Amazon, менее 20% европейского контента. Скоро им придется это исправить. Ввести квоту в 30% должны уже осенью будущего года. Поможет ли это лентам, снятым женщинами? Покажет время", - передает корреспондент Euronews Крис Бернс.