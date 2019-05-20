Велофестиваль в Москве

Велосипеды, самокаты и даже унициклы. В воскресенье более 40 тысяч человек приняли участие в московском велофестивале. На радость любителей активного образа жизни и просто хорошей погоды дороги в центре российской столицы были перекрыты.
"Очень весело, хорошее настроение, хорошая погода - отличный повод прокатиться", - говорит москвичка.
Яркие образы, громкая музыка и майская Москва. Утром с проспекта Сахарова стартовала любительская гонка. Она собрала свыше тысячи спортсменов из 50 стран в том числе из Германии, Испании, ОАЭ. Позже по Садовому кольцу мог прокатиться любой желающий.