Бывшему вице-канцлеру Австрии грозит уголовное преследование

"«Партия Свободы» разрушила саму себя, теперь ее бывшему лидеру Хайнцу-Кристиану Штрахе грозит уголовное преследование", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Несколько дней назад в стране разгорелся коррупционный скандал. Немецкие СМИ опубликовали видео, на котором Штрахе и его помощник ведут переговоры с неизвестной женщиной - по данным некоторых СМИ, она называла себя племянницей некоего российского олигарха. Кадры были сняты в 2017 году за несколько месяцев до парламентских выборов. Штрахе пообещал, что предоставит этой женщине доступ к госконтрактам. В обмен политик рассчитывал на то, что его партия получит деньги на предвыборную кампанию.

Штрахе заявил, что видео – это попытка политического убийства и что слова были вырваны из контекста. Свои действия уже бывший вице-канцлер назвал глупыми и безответственными и заявил, что уходит в отставку, чтобы больше не причинять вреда правительству.

Спасать партию теперь предстоит Норберту Хоферу, который занимает пост министра транспорта. Действия Штрахе он назвал непростительными. Но при этом Хофер подчеркнул, что австрийские крайнее правые должны остаться у власти:

"Нынешнее правительство очень много сделало для страны. После того, как Австрия в 2015 году столкнулась с проблемой неконтролируемой миграции, правительство ясно дало понять, что такое большое не повторится".

Скандал привел к развалу правящей коалиции. Народная партия Себастьяна Курца заявила, что больше не намерена сотрудничать в правительстве с "Партией свободы". Сам канцлер назвал это видео личным оскорблением:

"Я сегодня предложил федеральному президенту, чтобы в Австрии были проведены досрочные выборы и чтобы сделано это было как можно скорее".

Видеозапись была опубликована за неделю до старта европейских выборов. Два дня назад представители "Партии свободы" должны были принять участие в съезде крайне правых партий в Милане, но были вынуждены отменить поездку.