Министры уходят вслед за Киклем

Министры от Австрийской партии свободы досрочно выходят из коалиционного правительства с Австрийской народной партией канцлера Себастьяна Курца в связи с его предложением отправить в отставку главу МВД Херберта Кикля. Ранее Курц обвинил Кикля в причастности к событиям на скандальной видеозаписи с бывшим лидером АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Канцлер также заявил о готовности заменить в коалиционном правительстве всех министров от этой партии на экспертов до проведения досрочных выборов.

Канцлер Австрии Себастьян Курц: "Партия свободы объявила, что выйдет из правительства в полном составе, если министр внутренних дел будет уволен. В этой связи я договорился с президентом о том, что мы хотим гарантировать стабильность в стране до проведения выборов. На освободившиеся должности в министерствах будут назначены эксперты и высокопоставленные чиновники".

К распаду правящей коалиции и политическому скандалу привела публикация видеозаписи, снятой скрытой камерой в июле 2017 года на Ибице. На этих кадрах Хайнц-Кристиан Штрахе обещал неизвестной русскоговорящей женщине госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС.