Кровавая бойня в таджикской тюрьме

В колонии Таджикистана в ходе бунта осужденных в воскресенье погибли 32 человека. Родственники заключенных собрались вблизи территории исправительного учреждения, чтобы узнать о произошедшем.

Колония, в которой отбывают наказание 1,5 тысячи человек, расположена в городе Вахдат в 20 километрах от Душанбе. В Министерстве юстиции страны сообщают, что беспорядки начались в результате того, что осужденные члены группировки ИГИЛ пытались совершить побег. Вооружившись ножами, злоумышленники взяли в заложники, а затем убили трех сотрудников колонии, а также пятерых сокамерников, и подожгли медицинскую часть. В ходе спецоперации были убиты 24 и задержаны 35 участников бунта.

Это уже второй случай беспорядков в колониях Таджикистана за последние полгода. В ноябре 2018 года в колонии строгого режима города Худжанд на севере республики, по официальным данным, были убиты свыше 20 заключенных и двое сотрудников колонии. Еще пять сотрудников колонии получили ранения.