Швейцарцы согласны ужесточить контроль над оружием

Жители Швейцарии на референдуме одобрили законопроект об ужесточении правил контроля за стрелковым оружием. Таковы данные опросов — и официальные результаты в нескольких кантонах подтверждают прогнозы.

Документ был разработан в Евросоюзе после парижских терактов 2015 года. Швейцария не входит в ЕС, но является участником Шенгенского соглашения. Чтобы остаться в его рамках, конфедерация должна согласиться и с ужесточением правил.

«Как мне кажется, новые обязательства не вводят так уж много ограничений. А вот риск потерять преимущества шенгена был реален. Это не имеет ничего общего с шантажом, это просто принятие правил той системы, частью которой Швейцария уже является».

Противники новых норм говорят о разрушении традиций, о нарушении базовых прав, и том, что европейский закон вряд ли сделает страну безопаснее:

«Я считаю, что это абсолютно ханжеский закон. Единственное, к чему приведёт его одобрение — к возникновению в стране теневого оружейного рынка, которого сейчас в Швейцарии нет. Так что ситуация станет, наоборот, более опасной, чем сейчас, когда всё легально и прозрачно».

В то же время Швейцарии в ходе переговоров с Брюсселем удалось добиться для себя целого ряда послаблений. Например, солдаты срочной службы и запаса по-прежнему смогут забирать свои винтовки домой и ходить с ними в тир.