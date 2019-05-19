КПРФ приняла школьников в пионеры

КПРФ провела на Красной площади традиционную церемонию приёма в пионеры, приуроченную к бывшему Дню пионерии. Для участия в акции в Москву из разных регионов России приехали несколько тысяч школьников. Торжественную линейку открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов, после чего дети повторили слова клятвы и были приняты в пионеры.

Наставляя новых пионеров, представители КПРФ призывали к самопожертвованию и к труду на благо родины: «Вам осваивать новые целинные земли, вам осваивать северные моря, вам штурмовать звёздные дали».

После торжественных речей, выступления детского ансамбля имени Дунаевского и танцев линейка завершилась выносом пионерского знамени, а школьники посетили мавзолей Владимира Ленина.