В центре Бухареста сотни человек приняли участие в марше «Румыния — это Европа».

Формально организаторы не называют митинг ни предвыборным, ни политическим: по их словам, это просто возможность продемонстрировать свою приверженность идеям Единой Европы.

Однако проекты правительства страны — в центре внимания выступавших.

Тудор Брадатан, организатор митинга:

«Наше правительство недавно приняло меры, которые оказались совершенно непопулярны среди населения, и подверглись критике со стороны ЕС. Что касается граждан Румынии, то ЕС — их союзник, потому что предложенные правительством изменения в уголовном кодексе совершенно неприемлемы — так считаю и я, и те, кто пришёл сюда».

Румынская оппозиция регулярно обвиняет правительство в стремлении изменить законы в пользу коррумпированных чиновников, в нарушениях прав человека и в ограничении свободы слова.

Михай Калин, актёр:

«Для меня ЕС это верховенство закона, дух свободы, свобода мысли и слова. Так что голосование — не только право, но и обязанность».

Ключевая задача митинга, по словам организаторов, именно в этом: на фоне роста евроскептицизма и непростой ситуации в самой Румынии призвать избирателей не оставаться дома, а выразить своё мнение во время выборов.

Мари-Жанна Ион, Euronews:

«Согласно последнему опросу, в Бухаресте 9 из 10 молодых людей уверены, что их голос имеет значение. Причём каждый пятый будет голосовать впервые в жизни. Многие из них сегодня пришли на эту площадь».