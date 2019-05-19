Чемпионат бумажных самолётов

Любители бумажных самолетиков со всего мира собрались 18 мая в австрийском Зальцбурге, чтобы определить лучших из лучших.

Чемпионат мира по аэробатике Red Bull Paper Wings (так называется турнир) проводится вот уже пятый год. На этот раз в нём приняли участие 176 человек из 58 стран. Соревнования проходили в дисциплинах "Самая длинная дистанция", "Самый длительный полёт" и "Высший пилотаж".

Самолётик американца Джейк Харди пролетел самую длинную дистанцию, приземлившись на отметке в 56,61 метра, что примерно на 4,4 метра больше, чем у занявшего второе место серба Лазаря Крстича.

Австралиец Кэмерон Кларк выиграл турнир "Самый длительный полёт". Своё самолёт он запустил в воздух практически вертикально, и тот скользил вниз по спирали в течении 13,33 сек.

У соревнующихся в категории "Высший пилотаж" участников было 60 секунд, чтобы представить творческую композицию, запуская самолётики в ритм музыки. Здесь лучше всех была украинка Катерина Агафонова, ставшая первой женщиной победительницей турнира. Своего ближайшего соперника Томаша Ходря из Польши она обошла на 10 баллов.

Финалу в Зальцбурге предшествовали 437 квалификационных соревнований, в которых приняли участие 52 000 человек.