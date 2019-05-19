75 лет битве при Монте-Кассино

В Италии отметили 75-летие битвы за Монте-Кассино — одного из важнейших сражений Итальянского театра Второй мировой войны. В результате Союзникам открылась прямая дорога на Рим. В битве принимали участие американские, британские, индийские, новозеландские и польские войска.

Серджо Матарелла, президент Италии:

«Вы помогли построить демократическую и мирную Европу, где каждый чувствует себя свободным. Европа продолжает развиваться и не должна сдаваться на пути ко всеохватности и справедливости. Мы вместе с главами всех государств, призываем европейцев идти на выборы. Хотелось бы подчеркнуть, что нынешняя Европа — лучшая идея из тех, которые у нас когда-либо были».

Союзники пытались овладеть этой местностью с января 1944 года. Сейчас считается, что само аббатство немецкие войска заняли лишь в феврале — уже после того, как монастырь был полностью разрушен американскими бомбардировщиками и оттуда пришлось эвакуировать монахов и мирное население.

Несколько крупных операций стоили союзникам больших потерь. Аббатство было захвачено польскими отрядами 18 мая.