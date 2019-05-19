"Евровидение-2019": триумф Дункана Лоуренса

"Евровиденье-2020" будут принимать Нидерланды: представитель этой страны это страны Дункан Лоуренс стал первым в суперфинале конкурса в Тель-Авиве. 492 балла и стеклянный микрофон из рук прошлогодней победительницы Нетты Барзилай - Лоуренс со своей песней "Аркада" оправдал ставки букмекеров, которые неизменно ставили его на первое место до и во время конкурса. В последний раз Голландия выигрывала "Евровиденье" 44 года тому назад.

Сергей Лазарев из России с песней "Крик" - стал третьим, а второе место занял рэпер из Италии Алессандро Махмуд с композицией под названием "Сольди". Он получил 465 баллов.

Шведский певец Джон Лундвик с песней "Слишком поздно для любви", до последней минуты бывший главным соперником победителя, стал в итоге шестым. Именно он написал в своё время песню на свадьбу наследной принцессы Швеции Виктории.

Тамара Тодевска из Северной Македонии с песней "Гордость" неожиданно попала в первую тройку по итогам голосования жюри, но в итоге заняла 8-е место.

Поразила зрителей австралийская певица Кейт-Миллер Хайдке, занявшая в итоге 9-е место. Она не только спела песню "Нулевая гравитация", но и показала на сцене, как гравитацию преодолеть