Взрыв рядом с туристическим автобусом

В Египте в результате взрыва рядом с туристическим автобусом пострадали 17 человек. Ранения — в основном от осколков разбившегося стекла — получили семеро туристов из ЮАР и 10 египтян. Взрыв прогремел в Каире рядом с пирамидами Гизы у строящегося Большого египетского музея, который должен открыться в будущем году. Самодельное взрывное устройство сработало в тот момент, когда автобус находился в движении.

За последние полгода это уже второй теракт против туристов в Каире: в минувшем декабре в четырех километрах от пирамид Гизы погибли трое граждан Вьетнама и местный гид-переводчик.

С 2011 года из-за политической нестабильности и терактов число туристов, посещающих Егепит, сократилось с 14,7 до 5 миллионов в год.