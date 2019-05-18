"Нет" пошлинам, "да" соглашению!

Соединенные Штаты заключили соглашения о снятии пошлин на импорт стали и алюминия из Канады и Мексики, устранив главное препятствие для на пути законодательного утверждения нового североамериканского торгового договора, призванного заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

"Очевидно, что введённые США пошлины на сталь и алюминий и наши ответные меры не позволяли продвигаться вперёд с новым соглашением НАФТА. Теперь, когда все эти пошлины отменены, мы сможем договорится с Соединенными Штатами о сроках ратификации. Мы настроены очень оптимистично, потому что теперь можно двигаться вперёд, что мы и сделаем в ближайшие недели", - с удовлетворением отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Заключённое в пятницу соглашение об отмене пошлин вступит в силу в течение 48 часов. Стороны договорились о том, что Мексика и Канада примут усиленные меры, чтобы препятствовать поставкам стали из Китая в США через свои территории.

"Для нашей страны это будет фантастическая сделка, - сказал президент США Дональд Трамп. - надеюсь, конгресс быстро утвердит Новый североамериканский торговый пакт, а затем наши великие фермеры, производители и сталелитейные заводы сделают нашу экономику еще более успешной, чем она есть, если это возможно. А это возможно!"

Три североамериканские страны заключили Соглашение о свободной торговле НАФТА ещё в 1992 году - Мексика присоединилась к уже существующему соглашению между США и Канадой. К 2008 году между ними были сняты все торговые барьеры, укрепилось сотрудничество в области охраны окружающей среды и защиты прав интеллектуальной собственности. Но после избрания президентом Дональда Трампа Белый дом сменил внешнеторговый курс и начал переговоры о перезаключении торгового пакта на новых условиях.