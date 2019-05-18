Сквер или храм? Екатеринбург в ожидании опроса | #Куб

Власти в России под давлением протестов обещают уступки, а силовики после нескольких дней противостояния перестают разгонять протестующих. Что происходит в Екатеринбурге и как решится судьба сквера, в котором хотят построить храм?

«Меньшинство должно подчиниться большинству», — так, по мнению Владимира Путина, можно разрешить кризис, сложившийся в Екатеринбурге. Президент предложил провести опрос, мэрия заморозила стройку, а протестующие обещают продолжить борьбу за сквер.

Социолог Григорий Юдин считает заморозку стройки впечатляющим успехом протестующих, но с недоверием относится к идее опроса: «Конфликт между двумя позициями должен быть разрешён с помощью демократического референдума, в котором сможет принять участие каждый кому это важно. И без мутных "социологов", чьи контракты зависят от властей».

Ну что – опрос, значит. По распоряжению Путина в Екатеринбурге проведут опрос о том, как быть с начавшейся стройкой... Publiée par Greg Yudin sur Jeudi 16 mai 2019

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев уверен, что власти не станут проводить референдум:

Мое мнение: ну какой опрос? Только референдум. Аргументы против смешные. «Подвесит ситуацию на год» — ну и что? Куда... Publiée par Dmitry Kolezev sur Vendredi 17 mai 2019

Политолог и участник акций протеста в Екатеринбурге Федор Крашенинников, в свою очередь, полагает, что защитникам сквера надо отказываться от радикальных позиций и пытаться договориться с церковью.

Референду- муда! Требования референдума популярны, но совершенно нерациональны и ведут нас в новый тупик. У нас не... Publiée par Fyodor Krasheninnikov sur Jeudi 16 mai 2019

Диалог возможен?

Церковь к диалогу готова. Во всяком случае, об этом неоднократно заявлял глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом Владимир Легойда. Он уверяет, что епархия проводила опрос перед подготовкой к строительству храма и убедилась, что этот проект поддерживает большинство жителей города, но, — отмечает Легойда, — церковь готова повторить этот опыт.

Ну вот. Церковь также неоднократно подчеркивала следующее: храмы всегда (!) строятся по просьбе жителей. Мнение... Publiée par Vladimir Legoyda sur Jeudi 16 mai 2019

Политик и публицист Егор Холмогоров призывает церковь не уступать протестующим. По его мнению, противники строительства храма не представляют интересов общества и от их нападок надо решительно защищаться.

Главная разводка всех дискуссий вокруг храма в Екатеринбурге и всех аналогичных, это признание всеми сторонами... Publiée par Холмогоров Егор sur Jeudi 16 mai 2019

Победа или поражение?

Можно ли назвать обещанный опрос о судьбе сквера в Екатеринбурге редкой для России победой протестного движения? Большинство участников опросов Euronews в социальных сетях в первые часы голосования отметили, что, по их мнению, власти просто тянут время. А что думаете вы? И что бы выбрали вы на месте екатеринбуржцев — сквер или храм?