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Киргизские девушки все чаще идут к хирургам за "выразительными глазами"

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 Наира Давлашян 
Киргизские девушки все чаще идут к хирургам за "выразительными глазами"
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Наира Давлашян
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Раньше Алина Махмедова пользовалась специальной клейкой лентой, чтобы изменить разрез глаз. Около года назад жительница Бишкека решилась на так называемую «азиатскую блефаропластику» - создание второго века хирургическим путем.

Посоветовавшись с подругами, девушка отправилась за специалистом в «Инстаграм», где многие хирурги ведут личные страницы и публикуют фотографии своих работ. Операция настолько популярна, что ей придется ждать очереди на первую консультацию полтора года. «В Бишкеке много хирургов, но у тех, кто хорошо делает, всегда большие очереди», - делится она опытом.

Алине 29 лет, она университетский преподаватель, но после замужества ушла в отпуск по уходу за ребенком. На операцию она решилась около года назад. По ее словам, глубоко посаженные глаза в Киргизии, где распространен азиатский тип внешности, считаются «эталоном красоты».

«У нас вообще восхищаются глазами, а не другими чертами лица. Когда при мне кого-то нахваливают, говорят: "Вот, у этой девушки такие выразительные глубоко посаженные глаза!" Мало кто в нашей стране восхищается азиатским разрезом глаз», - говорит она.

По ее словам, она боится потерять индивидуальность после операции, но желания получить новый разрез глаз больше, чем страха. «Ты смотришь на фотографии и думаешь: "Почему у всех такие глаза выразительные?" Мне кажется, только у меня они узкие и незаметные, - говорит она, листая "Инстаграм". - Мне хочется, чтобы и у меня на фотографиях были четкие черты лица. Мне кажется, что от этого моя жизнь изменится. Я буду больше себя любить, больше собой восхищаться».

«Инстаграм» - рекламная площадка пластических хирургов

Пластическая хирургия – быстрорастущий рынок в Киргизии. По оценкам хирурга Искена Качкинбаева, в этой центральноазиатской стране с населением шесть миллионов человек проводят больше четырех тысяч пластических операций в год.

Большинство из них – азиатская блефаропластика. Операция, которая стоит от 300 до 700 евро, проводится под местной анестезией и длится около часа. Хирург надрезает кожу верхнего века и формирует на мышце глаза складку. Пациент может похвастаться своим новым взглядом уже через пять-шесть дней.

«Число этих операций увеличиваются в геометрической прогрессии. И каждый день мы чувствуем необходимость новых хирургов», - говорит Качкинбаев.

По его словам, пациентов стало больше из-за развития социальных сетей. «Я точно знаю, что "Инстаграм" – это больше 50%, может даже 60% моих пациентов. Остальное - это рекомендации тех, кто уже прооперировался. - Это та самая рекламная площадка, где хирург может заявить о себе и где пациенты могут посмотреть его работы и принять решение», - считает врач.

Мода на азиатскую блефаропластику пришла в Киргизию из соседних Китая и Южной Кореи, но Качкинбаев говорит, что именно здесь была разработана первая классификация азиатских век, которой теперь пользуются в некоторых странах Европы и Америки.

«В нашей практике больше 10%, может даже 15% - это иностранцы из соседних государств. Но и из дальнего зарубежья к нам тоже приезжают оперироваться, - говорит он. - С одной стороны – это "профайл" хирурга, которого они выбрали, а с другой – это ценовая политика. У нас в стране эти операции порядком дешевле, чем в странах, где они живут».

«Если кто-то хочет сделать "пластику", пусть не боится»

Свои первые «евровеки» специалист по наращиванию ресниц Чолпон Аджибаева сделала в 2006, когда ей было 16 лет. Тогда это был подарок от мамы перед началом старших классов. «У меня были маленькие веки и ресницы всегда смотрели вниз. Меня прям раздражало пользоваться зажимами для ресниц», - вспоминает Чолпон.

О своем выборе девушка не пожалела. «Я пришла в школу через месяц, когда глазки уже окончательно зажили. Помню, как я сижу в классе, а одноклассники меня окружают, спрашивают, что да как. Я была довольна», - вспоминает она.

Через несколько лет складка на правом веке практически разгладилась, и девушка решилась на повторную операцию. «Многие смотря на меня тоже хотят сделать себе операцию. Это выбор каждого, если кто-то хочет, пусть не боятся, делают», - говорит она.

Причины роста популярности пластической хирургии

В то время как в больших городах, таких как Бишкек или Ош, пластическая хирургия более доступна и на операции решается большее количество женщин, в киргизских деревнях растет влияние религиозных групп. Для них любые изменения внешности считаются «харамом» - табу в исламе.

«Мы хотим быть красивыми и модными в городах, а в сельских районах девушки все чаще "закрываются" - покрывают голову по мусульманской традиции», - говорит координатор структуры «ООН-женщины» в Киргизии Жылдыз Куватова.

По ее мнению, популярность пластической хирургии стимулирует развитый рынок услуг красоты, который в свою очередь подпитывается бедностью: «У нас безработица, много молодых девушек получают среднее образование и идут в салоны красоты. Пластическая хирургия помогает этому рынку развиваться», - говорит Куватова.

По официальной статистике, за чертой бедности в Киргизии в 2017 году проживали полтора миллиона человек, больше 25% населения. Для многих киргизских женщин брак - единственный доступный способ улучшить свое социально-экономическое положение.

Правозащитные НКО отмечают, что институт традиционной семьи культивирует в женщинах стремление соответствовать общепринятым канонам красоты, а европейская внешность все еще считается здесь признаком высокого статуса и богатства.

Психолог Лаура Омуралиева считает, что менять себя, чтобы соответствовать канонам красоты – общемировой тренд. «Это тенденция, которая задается в мировом сообществе. Ну и подталкивает, конечно, менять свою внешность. Если смотреть на скрытые зоны этой темы, то скорее всего это непринятие себя», - считает она.

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