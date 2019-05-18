Триполи: в пригородах бои, в центре города - акции протеста

Несмотря на призывы Совбеза ООН и Евросоюза прекратить огонь, бои в пригородах столицы Ливии Триполи продолжаются. В центре города проходят ставшие уже регулярным акции протеста против наступающей Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Из Триполи передаёт корреспондент Euronews Анелиз Боржес:

«Буквально каждую пятницу уже больше месяца сотни людей собираются в центре Триполи. Их объединяет призыв: "верните нам нашу страну". Эти люди говорят, что именно им принадлежит право определять будущее Ливии. Они требуют дать им возможность доказать это. Здесь они протестуют против наступления, которое ведёт фельдмаршал Халифа Хафтар. Они говорят, что он хочет установить диктатуру».

Участники акций протестов вслед за Правительством национального согласия называют Халифу Хафтара «военным преступником». Они обвиняют его в разрушении Бенгази и в массовых убийствах революционеров. Они говорят, что фельдмаршал угрожает миру и процветанию в Ливии.

Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на Триполи 4 апреля. Он называет эту операцию «контеррористической». О поддержке Хафтара заявляли, в частности, Египет и Саудовская Аравия. Президент США Дональд Трамп, как отмечали в Белом Доме, признал в телефонном разговоре с фельдмаршалом его роль в борьбе с терроризмом.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес отмечает: «Сейчас наступление Хафтара остановилось в пригородах Триполи примерно в 15 километрах отсюда. Но эта эскалация насилия дорого обошлась ливийцам: с 4 апреля убиты более 400 человек, около 60 тысяч стали беженцами. В отсутствие политического решения в обозримом будущем Ливия, скорее всего, ещё больше погрузится в нестабильность».