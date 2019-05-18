«Евроскептики — это те, кто сейчас правит Европой»

Представители 11 правых партий со всей Европы прибыли в Милан, чтобы принять участие в митинге накануне выборов в Европарламент. Среди лидеров — министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он отвергает попытки других европейских политиков обвинить его соратников в экстремизме и неонацизме. Он сам обвиняет ныне правящие партии в предательстве европейских ценностей:

Маттео Сальвини, вице-премьер Италии:

«Мы оставим другим страхи призраков прошлого. Мы вместе строим своё будущее. Здесь сегодня собрались не ультраправые, а люди с чувством здравого смысла. Экстремисты — это, те, кто правит Европой уже 20 лет, принося нестабильность и нищету».

По мнению главы французской партии «Национальное объединение» Марин ле Пен, евроскептики это не те, кто собрался в Милане, а как раз те, кто сейчас руководит Евросоюзом:

Марин лё Пен, «Национальное объединение»:

«Нам не нужны олигархи без ориентиров, без корней, без души, единственная цель которых — поработить и растворить наши нации. Нам больше не нужен Евросоюз, который принёс в Европу дикую глобализацию. Глобализация без регулирования — это продавать безработным то, что сделано в эксклавах».

Европейские аналитики отмечают, что заметному росту популизма и евроскетецизма за последние годы способствовал миграционный кризис и меры экономической политики. На выборах, которые будут проходить в конце следующей недели, правым партиям предрекают значительный успех.