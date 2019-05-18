Марш против глифосата

В крупных городах Франции — марши протеста против химического гиганта «Байер» и принадлежащей ему компании «Монсанто», которая производит гербицид глифосат.

Ранее в США «Байер» проиграл несколько процессов и был вынужден выплатить многомиллионные компенсации: было сочтено, что глифосат может являться канцерогеном. Единого мнения учёных по этому поводу нет, и немецкий концерн обвиняют в том числе в сокрытии соответствующей информации. Французская прокуратура открыла собственное расследование по этому поводу 10 мая.

Глифосат-содержащие средства от сорняков считаются самыми распространёнными в мире.