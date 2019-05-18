В Австрии будут назначены досрочные выборы

В Австрии будут назначены досрочные парламентские выборы. Правящая коалиция страны распалась: премьер-министр Себастьян Курц объявил о прекращении сотрудничества с Австрийской народной партией. Её лидер, Хайнц-Кристиан Штрахе, накануне объявил о своей отставке из-за коррупционного скандала вокруг видеозаписи двухлетней давности.

Себастьян Курц, канцлер Австрии:

«Единственное, что я могу сказать по поводу этой записи — хватит уже! Перед нами со всей серьёзностью встала проблема злоупотребления властью, идеи о том, как использовать налоговые поступления и, конечно же отношение к средствам массовой информации в нашей стране».

Видеозапись, которую опубликовали немецкие СМИ, была, как утверждается, сделана около двух лет назад. Человек, похожий на Штрахе, обещает женщине, названной племянницей российского олигарха, обеспечить доступ к госконтрактам в обмен на финансирование избирательной кампании.

Сам Штрахе назвал происходящее «грязной кампанией, инициированной из-за рубежа», и потребовал опубликовать всю запись, а не только её отрывки.