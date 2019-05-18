Коррупционный скандал стоил должности вице-канцлера Австрии

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку из-за коррупционного скандала, связанного с Россией. Он объявил об отказе от всех политических постов, в том числе от руководства Австрийской партии свободы. Штрахе заявляет, что стал жертвой «грязной кампании», организованной из-за рубежа.

Единственное преступление в этой истории — это тайная прослушка и незаконные записи, которые они скрывали два года в ожидании подходящего момента для «выстрела». Да, это было преднамеренное политическое убийство. Хайнц-Кристиан Штрахе уходящий вице-канцлер Австрии

Скандал вокруг Штрахе разразился из-за видеозаписи, на которой человек, похожий на политика, обещает женщине, названной племянницей российского олигарха, обеспечить доступ к госконтрактам в обмен на финансирование избирательной кампании. Проверить данные о возможном коррупционном сговоре обещала Верховная прокуратура Австрии, а скандал, как пишут австрийские СМИ, может послужить основанием для распада правящей коалиции и досрочных выборов.