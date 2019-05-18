Оппозиция признала поражение на выборах в Австралии

Правящая консервативная Либерально-национальная коалиция одерживает победу на федеральных выборах в Австралии. Оппозиционная Лейбористская партия признала своё поражение, а лидер коалиции, премьер-министр Скотт Моррисон заявил о победе всех австралийцев, которые, по его словам, проголосовали за безопасное будущее. Моррисон по итогам этих выборов может остаться во главе правительства ещё на три года.
Политологи обращали внимание на последние скандалы, в которые были вовлечены члены правительства, и говорили, что у правящей коалиции мало шансов сохранить большинство. Признав поражение, лидер лейбористов, которые формируют крупнейшую оппозиционную фракцию в парламенте, Бил Шортен заявил, что сделал всё возможное для победы на выборах, и пообещал после объявления окончательных результатов уйти в отставку с поста председателя партии.