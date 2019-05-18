"Боль и слава" Педро Альмадовара

С автобиографическим фильмом "Боль и слава" приехал на этот раз в Канны Педро Альмадовар - в преддверии 70-летнего юбилея оскароносный режиссёр переосмысливает пройденный путь.

Антонио Бандерас сыграл главного героя картины режиссёра Сальвадора Малло. Его матерью в фильме стала Пенелопа Крус. Вместе со своим героем Альмадовар переживает важные моменты жизни, пересматривает принятые решения.

"Боль и слава" - это фильм о самом тяжёлом, но, пожалуй, неизбежном периоде в жизни каждого художника, когда захлестнувший творческий кризис ставит под сомнение его дальнейшую способность творить. Это фильм и о нелёгких отношениях отцов и детей - в данном случае об отношениях с матерью, теме, к которой Альмадовар не раз обращался и в других своих работах.

В 2017 году Педро Альмодовар возглавлял жюри Каннского кинофестиваля. На счету испанского режиссёра два Оскара: его картина "Все о моей маме" была признана лучшим фильмом на иностранном языке в 2000 году; ещё одну золотую статуэтку Альмадовар получил за лучший оригинальный сценарий к "Поговори с ней".