Трамп - за селективную иммиграцию

Акции протеста у Капитолийского холма в Вашингтоне, где расположено здание конгресса США, начались сразу же после того, как президент Дональд Трамп представил свой новый план пересмотра системы легальной миграции в США.

Предпочтение в этом плане отдаётся не родственникам американских граждан, а высококвалифицированным специалистам. Протестующие считают это несправедливым:

"Мы не можем отвернуться от ищущих убежища, - говорит член конгресса Ильхан Омар. - Ужасно слышать, как президент говорит о людях, которые просто хотят начать новую жизнь, о людях, которые бегут от войн и разрушений. Я была одной из них. И я так благодарна за то, что получила возможность приехать в такую страну, как Соединенные Штаты ".

Трамп считает, что число легальных мигрантов, прибывающих в США на основании родственных связей (их сейчас 66%), надо сократить, а долю высококвалифицированных специалистов увеличить почти в пять раз. Для этого он предлагает оценивать желающих обосноваться в США особой шкале. Обязательным условием ставится знание английского языка.

"Только 12% легальных иммигрантов отбираются на основе квалификации или на основе заслуг. В таких странах, как Канада, Австралия, Новая Зеландия и другие, это число ближе к 60%, а в некоторых случаях даже к 70% и 75%", - защищает свою точку зрения глава Белого дома, утверждая, что ныне существующая система "дискриминирует гениев".

В плане Трампа, разработанном совместно с его зятем и советником Джаредом Кушнером, ничего не говорится о том, что делать с миллионами иммигрантов, уже нелегально проживающими в стране, или теми, кто въехал в детстве по программе "Мечтатели".

На этих кадрах, снятых с вертолёта - взрослые и дети за пределами пограничной патрульной станции США для мигрантов в Маккаллене, штат Техас. Они спят на земле и спасаются от 32-градусной жары и палящего солнца под самодельными навесами.