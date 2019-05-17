Тайвань легализовал однополые браки

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки. Депутаты обсуждали три законопроекта. В итоге был одобрен вариант, предложенный правительством. Он считался наиболее либеральным. В нем шла речь именно об однополых браках. Два других предлагали законодательно закрепить понятие "союз между людьми одного пола". Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент Цай Инвэнь. После объявления результатов голосования тайваньский лидер написала в Twitter: "Сегодня мы показали миру, что побеждает любовь".

"Я никогда не думал, что смогу сыграть свадьбу на Тайване. Я думал, что пока я жив, этого не произойдет. Я знал, что рано или поздно этот момент настанет, но не ожидал, что это произойдет, пока я еще молод. Может быть, когда мне было бы 50-60 лет. Я очень рад, что мы сделали этот шаг на пути к равенству между людьми", - говорит ЛГБТ-активист Линь Цзи Сюань.

В 2017 году Верховный суд Тайваня признал, что запрет однополых браков - это нарушение конституции. Но общество это решение не поддерживает. В ноябре на острове прошли несколько референдумов. Большинство жителей Тайваня проголосовали за то, чтобы браком считался только союз между мужчиной и женщиной.