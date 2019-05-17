Шенген или винтовка в каждом доме?

В Швейцарии — общенациональный референдум о принятии новых европейских норм по контролю за оружием. Конфедерация не входит в Евросоюз, но является участницей Шенгенского соглашения, поэтому оружейные нормы ЕС обязательны для неё.

Отношение к оружию в Швейцарии — самое либеральное в Западной Европе. Особые местные традиции, связанные с этим, сложились уже сотню лет назад. И это главный аргумент противников новых мер и сторонников свободного оборота:

Мартин Фрикер, ассоциация Schiessen Schweiz:

«В нашем понимании это основное, базовое право, каким должен обладать житель любой демократической страны — точно такое же, как свобода слова, например».

Об ужесточении правил заговорили после терактов в Париже в ноябре 2015 года.

Новые требования предписывают продавцам маркировать все важные части оружия и подробно информировать власти о каждой сделке. Владельцы полуавтоматического оружия будут обязаны регистрировать его с указанием причины: например, коллекционирование или членство в стрелковом клубе. Коллекционеров обяжу т предоставлять доказательства безопасного хранения, а члены клубов будут должны регулярно отчитываться об учебных стрельбах.

Сейчас солдаты срочной службы и запаса могут свободно ходить с собственным штатным оружием. Гражданское лицо, если у него нет судимости, может без проблем получить разрешение у властей кантона — субъекта конфедерации.

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Эти особенности — умение любого гражданина стрелять — в своё время рассматривались как ключевой элемент национальной безопасности и глубоко вошли в быт швейцарцев. Однако сегодняшние реалии несколько отличаются:

Беат Флах, партия «зелёных» и либералов:

«Совершенно очевидно, что Швецарии шенген нужен гораздо больше, чем Швейцария шенгену. В чём-то это будет похоже на „брексит“: если мы скажем „нет“, то и с шенгеном придётся, может быть, попрощаться».

При этом сторонники принятия норм заявляют, что для швейцарцев по сути изменится очень мало: власти конфедерации провели целый ряд переговоров с Брюсселем, добиваясь для себя особых условий — и руководство ЕС пошло на встречу. Например, военнослужащие по-прежнему смогут забирать оружие домой.