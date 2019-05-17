«Аэрофлот» опроверг сообщения о нарушении инструкций

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергает сообщения о том, что экипаж сгоревшего «Суперджета» нарушал инструкции. Согласно заявлению авиакомпании, СМИ неверно трактовали документ Росавиации (Информация по безопасности полётов №7 за 2019 г.), на который ссылались, не разобравшись в упоминаемых там терминах.

В частности, речь шла о том, что не были выпущены закрылки.

Закрылки — элемент механизации крыла, предназначенный для увеличения подъёмной силы на малых скоростях. Их выпускают ещё на снижении, до касания полосы. По данным авиакомпании, закрылки «Суперджета» «были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы».

А не выпускал экипаж интерцепторы: это другой элемент механизации, предназначенный, наоборот, для уменьшения подъёмной силы. Их, как правило, выпускают уже на пробеге, после касания. «Ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен», — отметили в «Аэрофлоте».

Представители авиакомпании подчёркивают, что документ Росавиации как таковой не даёт оценок действиям экипажа и не говорит о нарушениях тех или иных инструкций.