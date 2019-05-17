Провал переговоров по "брекситу"

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин объявил в пятницу о провале переговоров с консерваторами по сделке о "брексите".

Корбин сообщил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что переговоры, которые прошли накануне, "выжали из ситуации максимум", учитывая "растущую слабость и нестабильность" правительства. В четверг консерваторам и находящимся в оппозиции лейбористам не удалось достичь соглашения относительно графика выхода из ЕС.

Корбин сказал, что правительство Мэй нестабильно, а его авторитет подорван, что вызывает сомнения в "способности правительства заключить любое компромиссное соглашение". Он сказал, что партия будет выступать против трижды отклоненной сделки Мэй, после того, как она вернется на голосование в парламент.

Спустя три года после того, как Соединенное Королевство проголосовало за выход из ЕС, до сих пор неясно, на каких условиях и когда оно покинет союз, в который вступило в 1973 году. На сегодняшний день "брексит" должен состояться до 31 октября.